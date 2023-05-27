Недорогие входные двери в Москве - COMFORTDVERI
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    Новая внутренняя панель ГРУНТ под покраску

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      Наши работы

      Белые межкомнатные раздвижные двери
      Бежевая раздвижная дверь-купе
      Белые двери скрытого монтажа
      Межкомнатные двери с отделкой
      Инструменты для монтажа дверей
      Белая межкомнатная дверь-книжка
      Коробка для дверей в коридор
      Темные межкомнатные двери в коридоре

      О компании

      Мы работаем для вас с 2014 года. В ассортименте более 2000 моделей. Результат нашей работы – это 15 000 довольных клиентов и 70 000 установленных дверей.

      Наш коллектив – это команда единомышленников, объединенных общей идеей. Наши сотрудники отличаются профессионализмом, ответственным отношением к делу и большим опытом.
      Компания справляется со всеми поставленными задачами заказчиков. За плечами большой опыт по монтажу дверей разной сложности.
      На нашем сайте представлен широкий ассортимент входных дверей.
      Уже многие клиенты оценили качество нашей работы, воспользовавшись услугами компании.

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      Новости

      27.05.2023
      Стандарты размеров входной двери
      В СССР входной являлась лишь дверь, отделяющая улицу от здания. Для многоквартирного дома или офисной постройки это была подъездная конструкция. Стандартная входная дверь в жилище изготавливалась из дерева, что определяло ...
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      27.05.2023
      Как снять входную дверь своими руками, чтобы не повредить ее?
      Необходимость в демонтаже входной двери возникает не так редко, как кажется. Причин много: поломка замка, замена внутренней панели, необходимость внести в квартиру объемные предметы, ремонт и замена самого полотна. Как ...
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      25.05.2023
      Двери с остеклением: преимущества и особенности
      Межкомнатные двери со стеклянными вставками эргономичные, красивые, функциональные. Останавливая свой выбор на них, вы получаете стильный интерьерный декор. Дальше поговорим о том, какие есть виды дверей с остеклением, чем они отличаются ...
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      24.05.2023
      Как выбрать замок во входную дверь
      Качественный, устойчивый к взломам замок – залог безопасности квартиры или дома. Какую модель выбрать и почему, что нужно учитывать, какие виды замков входных дверей есть в принципе? Об этом далее. ...
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      28.02.2022
      Замок с перекодировкой ключа
      Наверное, каждому человеку хоть раз приходилось сталкиваться с неприятностями связанными с потерей ключей. Это случай, когда маленькая неосторожность или небрежность тянет за собой целый ряд проблем. Нужно приобрести новое запирающее ...
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      27.01.2022
      Как выбрать входную дверь: особенности, материалы, виды
      Все виды входных дверей призваны защищать жилое пространство от проникновения в него посторонних, а также от других угроз. Если для входа в квартиру важна хорошая шумоизоляция, то вход в частный ...
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